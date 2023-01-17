Крамская (Воронина) Наталия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1957
Отец: Воронин Василий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крамской Николай Иванович
Песчанокопское, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно