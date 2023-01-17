Крамская (Воронина) Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крамская (Воронина) Наталия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1957

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1957

Отец: Воронин Василий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крамской Николай Иванович

Песчанокопское, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крамской Николай Иванович

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