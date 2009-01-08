Басалаева Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаева Евдокия Георгиевна

Место рождения

Вологодская область Никольский район д. Герасимово

Дата рождения

27.12.1923

Дата смерти

08.01.2009

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
1953 г.р.
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1923

Отец: Басалаев Егор Васильвич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басалаев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
22.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басалаев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
25.01.1951

Сын: Басалаев Василий Иванович

Отец ребёнка: Басалаев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
20.06.1953

Сын: Басалаев Симон Иванович

Отец ребёнка: Басалаев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
01.05.1954

Сын: Басалаев Егор Иванович

Отец ребёнка: Басалаев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
13.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басалаев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
01.06.1957

Дочь: Басалаева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Басалаев Иван Матвеевич

д. Лисицино Никольского района Вологодской области
Рождение ребёнка
17.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басалаев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
25.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басалаев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
10.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басалаев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
30.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басалаев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
29.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басалаев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
07.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басалаев Иван Матвеевич

Смерть
08.01.2009

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