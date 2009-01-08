Басалаева Евдокия Георгиевна
Место рожденияВологодская область Никольский район д. Герасимово
Дата рождения27.12.1923
Дата смерти08.01.2009
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1923
Отец: Басалаев Егор Васильвич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1949
Рождение ребёнка
25.01.1951
Сын: Басалаев Василий Иванович
Отец ребёнка: Басалаев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
20.06.1953
Отец ребёнка: Басалаев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
01.05.1954
Отец ребёнка: Басалаев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
13.09.1955
Рождение ребёнка
01.06.1957
Дочь: Басалаева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Басалаев Иван Матвеевич
д. Лисицино Никольского района Вологодской области
Рождение ребёнка
17.07.1959
Рождение ребёнка
25.03.1961
Рождение ребёнка
10.12.1962
Рождение ребёнка
30.05.1965
Рождение ребёнка
29.04.1970
Рождение ребёнка
07.10.1972
Смерть
08.01.2009