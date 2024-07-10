Богданович (Бонье) Анна Николаевна 07.01.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богданович (Бонье) Анна Николаевна

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.01.1882

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1882

Отец: Бонье Николай Сергеевич

Мать: Бонье (Дымман) Варвара Францевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданович Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Богданович Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданович Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Богданович Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданович Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Богданович Михаил Петрович

Рождение ребёнка
23.02.1914

Дочь: Максимова (Богданович) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Богданович Михаил Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
1949
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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