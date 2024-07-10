Богданович (Бонье) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1882
Дата смерти1949
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1882
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданович Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Богданович Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданович Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Богданович Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданович Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Богданович Михаил Петрович
Рождение ребёнка
23.02.1914
Дочь: Максимова (Богданович) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Богданович Михаил Петрович
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
1949