Акимушкина Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимушкина Ефросинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Корюхина Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Акимушкин Дмитрий Радионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акимушкин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Акимушкин Дмитрий Радионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акимушкин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Акимушкин Дмитрий Радионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Акимушкин Дмитрий Радионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Акимушкин Дмитрий Радионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимушкин Дмитрий Радионович

Смерть
Неизвестно
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