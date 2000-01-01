Акимушкина Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Корюхина Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Акимушкин Дмитрий Радионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акимушкин Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Акимушкин Дмитрий Радионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акимушкин Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Акимушкин Дмитрий Радионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Акимушкин Дмитрий Радионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Акимушкин Дмитрий Радионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно