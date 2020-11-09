Громцев Константин Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1974
Дата смерти09.11.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1994
Сын: Громцев Алексей Константинович
Мать ребёнка: Громцева Виктория Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Громцева Виктория Николаевна
Смерть
09.11.2020