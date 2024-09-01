Мокшина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мокшина) Ангелина
Отец ребёнка: Мокшин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Мокшин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мокшин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Мокшин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Мокшина) Сморкалова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Мокшин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Мокшина) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Мокшин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Мокшин Сергей
Отец ребёнка: Мокшин Николай Иванович
Смерть
Неизвестно