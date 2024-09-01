Мокшина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокшина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокшин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мокшина) Ангелина

Отец ребёнка: Мокшин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мокшин Федор Николаевич

Отец ребёнка: Мокшин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мокшин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Мокшин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Мокшина) Сморкалова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Мокшин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Мокшина) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Мокшин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Мокшин Сергей

Отец ребёнка: Мокшин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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