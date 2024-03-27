Мударисова Райна Зиннатулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мударисова Райна Зиннатулловна

Место рождения

дер Старые Какерли Дрожжановского района

Дата рождения

1954

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: не указана

дер Старые Какерли Дрожжановского района
Рождение ребёнка
28.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мударисов Дамир

дер Старые Какерли Дрожжановского района
Рождение ребёнка
16.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мударисов Дамир

дер Старые Какерли Дрожжановского района
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мударисов Дамир

Смерть
1993
дер Старые Какерли Дрожжановского района
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