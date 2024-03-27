Мударисова Райна Зиннатулловна
Место рождениядер Старые Какерли Дрожжановского района
Дата рождения1954
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мударисов Дамир
дер Старые Какерли Дрожжановского района
Рождение ребёнка
16.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мударисов Дамир
дер Старые Какерли Дрожжановского района
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мударисов Дамир
Смерть
1993
дер Старые Какерли Дрожжановского района