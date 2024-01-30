Суфиярова Мадина Минлибаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1963
Сын: Гильмияров Эдуард Рахимович
Отец ребёнка: Гильмияров Рахим
Рождение ребёнка
23.10.1966
Дочь: Шагиева (Гильмиярова) Ирина Рахимьяновна
Отец ребёнка: Гильмияров Рахим
Рождение ребёнка
14.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гильмияров Рахим