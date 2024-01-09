Бекетов Михаил Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1970
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1970
Отец: Бекетов Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бекетова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Бекетова Юлия Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бекетова Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Бекетова Юлия Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бекетова Юлия Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефимова Любовь Михайловна