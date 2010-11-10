Кобец (Брагинец) Юлия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.08.2009
Рождение ребёнка
10.11.2010
Отец ребёнка: Кобец Максим Владимирович
Рождение ребёнка
02.06.2017
Дочь: Кобец Алиса Максимовна
Отец ребёнка: Кобец Максим Владимирович
Рождение ребёнка
29.03.2018
Дочь: Кобец Василиса Максимовна
Отец ребёнка: Кобец Максим Владимирович