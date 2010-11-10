Кобец (Брагинец) Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобец (Брагинец) Юлия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.08.2009

Муж: Кобец Максим Владимирович

Рождение ребёнка
10.11.2010

Сын: Кобец Арсений Максимович

Отец ребёнка: Кобец Максим Владимирович

Рождение ребёнка
02.06.2017

Дочь: Кобец Алиса Максимовна

Отец ребёнка: Кобец Максим Владимирович

Рождение ребёнка
29.03.2018

Дочь: Кобец Василиса Максимовна

Отец ребёнка: Кобец Максим Владимирович

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