Шмидт Schmidt (Руль Ruhl) Катарина Филипповна
Место рожденияКеллер Камышинский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1774
Дата смертиПосле 1814
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Келлер Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
09.02.1814
Сын: Шмидт Schmidt Андреас Иоганнесович
Отец ребёнка: Шмидт Schmidt Иоганнес Николаусович
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1814
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.