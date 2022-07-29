Шмидт Schmidt (Руль Ruhl) Катарина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмидт Schmidt (Руль Ruhl) Катарина Филипповна

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Место рождения

Келлер Камышинский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1774

Дата смерти

После 1814

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Руль Ruhl Филипп Людвигович

Мать: Руль Ruhl Анна Маргарета Мария Сабина Петровна

Келлер Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
09.02.1814

Сын: Шмидт Schmidt Андреас Иоганнесович

Отец ребёнка: Шмидт Schmidt Иоганнес Николаусович

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмидт Schmidt Иоганнес Николаусович

Смерть
После 1814
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
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