Эберле (Eberle) Якоб (Jacobus)
Место рожденияКессельдорф, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1670
Дата смерти24.12.1752
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Кессельдорф, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1710
Сын: Эберле Габриэль
Мать ребёнка: Блецакер Урсула
Кессельдорф, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блецакер Урсула
Смерть
24.12.1752
Кессельдорф, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
25.12.1752
Кессельдорф, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция