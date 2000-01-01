Эберле (Eberle) Якоб (Jacobus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эберле (Eberle) Якоб (Jacobus)

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Место рождения

Кессельдорф, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1670

Дата смерти

24.12.1752

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Кессельдорф, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1710

Сын: Эберле Габриэль

Мать ребёнка: Блецакер Урсула

Кессельдорф, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блецакер Урсула

Смерть
24.12.1752
Кессельдорф, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
25.12.1752
Кессельдорф, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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