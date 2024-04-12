Жаров Леонид Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жаров Иван
Мать: Жарова Татьяна
Рождение ребёнка
05.06.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жарова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаров Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Жарова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Муза Леонидовна
Мать ребёнка: Жарова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жарова Лидия Николаевна
Смерть
Неизвестно