Жаров Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаров Леонид Иванович

Место рождения

Внуково, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жаров Иван

Мать: Жарова Татьяна

Внуково, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жарова Лидия Николаевна

Яковцево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жарова Лидия Николаевна

Яковцево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаров Николай Леонидович

Мать ребёнка: Жарова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаров Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Жарова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жарова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарова Муза Леонидовна

Мать ребёнка: Жарова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаров Рудольф Леонидович

Мать ребёнка: Жарова Лидия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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