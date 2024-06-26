Дубовицкая (Чаваина) Зинаида Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.07.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1931
Отец: Чаваин Василий
Мать: Прошина Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубовицкий Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пирогов Степан
Рождение ребёнка
?.10.1951
Дочь: Быданова (Серова) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Серов Александр
Рождение ребёнка
08.03.1953
Дочь: Махнева (Серова) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Серов Александр
Рождение ребёнка
12.06.1962
Сын: Рассамахин Николай Викторович
Отец ребёнка: Рассомахин Виктор Николаевич
Смерть
Неизвестно