Дубовицкая (Чаваина) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовицкая (Чаваина) Зинаида Васильевна

Место рождения

Старая Рязань, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.07.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1931

Отец: Чаваин Василий

Мать: Прошина Анна Егоровна

Старая Рязань, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовицкий Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирогов Степан

Рождение ребёнка
?.10.1951

Дочь: Быданова (Серова) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Серов Александр

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.03.1953

Дочь: Махнева (Серова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Серов Александр

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.06.1962

Сын: Рассамахин Николай Викторович

Отец ребёнка: Рассомахин Виктор Николаевич

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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