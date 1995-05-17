Шкеда (Ващенко) Пелагея Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1911
Дата смерти17.05.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1911
Бракосочетание
30.08.1931
Рождение ребёнка
13.08.1937
Отец ребёнка: Шкеда Даниил Петрович
Рождение ребёнка
02.01.1942
Отец ребёнка: Шкеда Даниил Петрович
Рождение ребёнка
02.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шкеда Даниил Петрович
Смерть
17.05.1995