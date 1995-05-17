Шкеда (Ващенко) Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкеда (Ващенко) Пелагея Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1911

Дата смерти

17.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1911

Отец: Ващенко Фёдор Васильевич

Мать: Ващенко (Могильных) Анна Минаевна

Бракосочетание
30.08.1931

Муж: Шкеда Даниил Петрович

Рождение ребёнка
13.08.1937

Сын: Шкеда Анатолий Данилович

Отец ребёнка: Шкеда Даниил Петрович

Рождение ребёнка
02.01.1942

Сын: Шкеда Николай Данилович

Отец ребёнка: Шкеда Даниил Петрович

Рождение ребёнка
02.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шкеда Даниил Петрович

Смерть
17.05.1995

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