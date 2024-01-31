Екатерина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иоан Николаев

Отец ребёнка: Николай Варфоломеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Варфоломеев

Рождение ребёнка
03.05.1869 ст.

Сын: Иоан Николаев

Отец ребёнка: Николай Варфоломеев

Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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