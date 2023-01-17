Тюхтенкова Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1916
Дата смерти06.11.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Тюхтенков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Тюхтенков Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1947
Сын: Тюхтенков Константин Васильевич
Отец ребёнка: Тюхтенков Василий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1993
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Медвежьи Озёра, Щёлковский муниципальный район, Московская область