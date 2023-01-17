Тюхтенкова Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюхтенкова Мария Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1916

Дата смерти

06.11.1993

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Тюхтенков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Тюхтенков Василий Кузьмич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1947

Сын: Тюхтенков Константин Васильевич

Отец ребёнка: Тюхтенков Василий Кузьмич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюхтенков Василий Кузьмич

Смерть
06.11.1993
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Медвежьи Озёра, Щёлковский муниципальный район, Московская область
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