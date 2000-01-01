Сейнар Яргард
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сейнар Николь
Мать ребёнка: Сейнар Аннелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сейнар Дастиан
Мать ребёнка: Сейнар Аннелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сейнар Айвен
Мать ребёнка: Сейнар Аннелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сейнар Аннелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сейнар Рикард
Мать ребёнка: Сейнар Аннелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сейнар София
Мать ребёнка: Сейнар Аннелия