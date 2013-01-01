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Буторин Василий Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Буторин Савелий Павлович

Мать: Тетерина-Буторина Анастасия Яковлевна

Смерть
2015
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