Бобрышев Анисим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Пономарева Акулина Анисимовна
Мать ребёнка: не указана
Тяхта, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобрышева София Анисимовна
Мать ребёнка: не указана
Новохмелёвка, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно