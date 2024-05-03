Хухарева Анфиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хухарева Анфиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубова Галина Александровна

Отец ребёнка: Орлов Александр Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панасюк Мария Александровна

Отец ребёнка: Орлов Александр Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Орлов Александр Поликарпович

Рождение ребёнка
08.03.1921

Дочь: Орлова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Орлов Александр Поликарпович

Смерть
Неизвестно

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