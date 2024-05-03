Хухарева Анфиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубова Галина Александровна
Отец ребёнка: Орлов Александр Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панасюк Мария Александровна
Отец ребёнка: Орлов Александр Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Орлов Александр Поликарпович
Рождение ребёнка
08.03.1921
Дочь: Орлова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Орлов Александр Поликарпович
Смерть
Неизвестно