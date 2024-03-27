Емельянова Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянова Нина Ивановна

Емельянова Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1931

Сын: Емельянов Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Емельянов Антон

Ленинград, Советский Союз
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Антон

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close