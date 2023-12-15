Кубасов Георгий Владимирович
Место рожденияAmur Oblast Russia
Дата рождения06.03.1914
Дата смерти25.10.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1948
Дочь: Якименко (Чуйкова) Лидия Петровна
Мать ребёнка: Кубасова (Чуйкова) Надежда Петровна
Смерть
25.10.1986
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область