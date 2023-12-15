Кубасов Георгий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубасов Георгий Владимирович

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Место рождения

Amur Oblast Russia

Дата рождения

06.03.1914

Дата смерти

25.10.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1948

Дочь: Якименко (Чуйкова) Лидия Петровна

Мать ребёнка: Кубасова (Чуйкова) Надежда Петровна

Смерть
25.10.1986
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

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