Цивилева Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цивилева Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1962

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1935 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1962

Отец: Цивилев Иван Иванович

Мать: Тараскина Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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