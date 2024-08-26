Северов (Сиверов) Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северов (Сиверов) Андрей Федорович

Место рождения

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Сиверов Федор Федорович

Мать: Сиверова Раиса Ивановна

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
1885
Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Военного звания.
Бракосочетание
Около 1887

Жена: Северова Анна Дмитриевна

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Северова Евстолия Андреевна

Мать ребёнка: Северова Анна Дмитриевна

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Северов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Северова Анна Дмитриевна

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Северов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Северова Анна Дмитриевна

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Северова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Северова Анна Дмитриевна

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Северов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Северова Анна Дмитриевна

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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