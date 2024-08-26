Северов (Сиверов) Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Сиверов Федор Федорович
Мать: Сиверова Раиса Ивановна
Военная служба
1885
Военного звания.
Бракосочетание
Около 1887
Жена: Северова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Северова Евстолия Андреевна
Мать ребёнка: Северова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Северов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Северова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Северова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Северова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Северова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Северов Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Северова Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно