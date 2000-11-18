Сущик Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сущик Сергей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.2000

Отец: не указан

Мать: Пронина Елена Вячеславовна

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