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Кожевников Иван Прокофьевич

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Место рождения

Невежкино, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Кожевников Прокофий Григорьевич

Мать: Репкина Анна Семеновна

Невежкино, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
С 1923 по 1926
Невежкино, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Работа пастухом при селе Невежкино
Работа или профессия
С 1926 по 1929
Марковка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Работал пастухом при селе Марковка
Работа или профессия
С 1929 по 1930
город Ташкент, республика Узбекистан
работал при железнодорожном холодильнике
Работа или профессия
С 1930 по 1931
Работал в милиции, в Тоцком районе Оренбургской области
Военная служба
С 1931 по 1933
Служба в РККА
Работа или профессия
С 1933 по 1936
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
службы в органах внутренних дел
Работа или профессия
С 1936 по 1939
Москва, город федерального значения Москва
Московский карбюраторный завод (завод № 33 НКАП), слесарь-заточник
Бракосочетание
1936

Жена: Короткова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
03.04.1939

Дочь: Осипова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Короткова Евдокия Егоровна

Гнилуша, Черкизовская волость, Московский уезд
Работа или профессия
С 1940 по 1942
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
работал на Дирижаблестроительном заводе
Призыв на военную службу
20.08.1942
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Призван Краснополянским РВК
Военная служба
Между ?.08.1942 и ?.05.1943
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
служба в 14 запасной стрелковой бригаде
Пропал без вести (военное)
?.06.1943
Смерть
Неизвестно
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