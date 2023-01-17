Кожевников Иван Прокофьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Работа или профессия
С 1923 по 1926
Работа пастухом при селе Невежкино
Работа или профессия
С 1926 по 1929
Марковка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Работал пастухом при селе Марковка
Работа или профессия
С 1929 по 1930
город Ташкент, республика Узбекистан
работал при железнодорожном холодильнике
Работа или профессия
С 1930 по 1931
Работал в милиции, в Тоцком районе Оренбургской области
Военная служба
С 1931 по 1933
Служба в РККА
Работа или профессия
С 1933 по 1936
службы в органах внутренних дел
Работа или профессия
С 1936 по 1939
Москва, город федерального значения Москва
Московский карбюраторный завод (завод № 33 НКАП), слесарь-заточник
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
03.04.1939
Дочь: Осипова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Короткова Евдокия Егоровна
Гнилуша, Черкизовская волость, Московский уезд
Работа или профессия
С 1940 по 1942
работал на Дирижаблестроительном заводе
Призыв на военную службу
20.08.1942
Призван Краснополянским РВК
Военная служба
Между ?.08.1942 и ?.05.1943
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
служба в 14 запасной стрелковой бригаде
Пропал без вести (военное)
?.06.1943
Смерть
Неизвестно