Мамедов Александр Пашевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамедов Александр Пашевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1932 по 2015 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамедов Павел Исмаилович (Исмаил оглы)

Мать: Мамедова Анна Павловна

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