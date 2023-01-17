Василь Савин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Зиновия Васильева
Мать ребёнка: Зиновия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновия Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно