Шарафутдинов Айдар Асхатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинов Айдар Асхатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1980

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

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Дети

2002 г.р.
2005 г.р.
2021 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1980

Отец: Шарафутдинов Асхат Минигаянович

Мать: Шарафутдинова Амина Адгамовна

Рождение ребёнка
29.06.2002

Сын: Вадим

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.03.2005

Сын: Даниль

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.2021

Дочь: Аливия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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