Шарафутдинов Айдар Асхатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1980
Рождение ребёнка
29.06.2002
Сын: Вадим
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.2005
Сын: Даниль
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.2021
Дочь: Аливия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности