Талалаев Иван Алексеевич
Место рожденияГородищенский уезд, Пензенская губерния, Россия
Дата рождения1890 ст.
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Городищенский уезд, Пензенская губерния, Россия
Бракосочетание
22.10.1912 ст.
Рождение ребёнка
26.11.1913 ст.
Мать ребёнка: Пермянова Агасья Тифофеевна
Развод
Между 1915 и Неизвестно
Бракосочетание
Между 1918 и 1922
Рождение ребёнка
27.02.1922
Мать ребёнка: Талалаева Мария Захаровна
Рождение ребёнка
12.08.1924
Дочь: Сухопарова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Талалаева Мария Захаровна
Рождение ребёнка
31.08.1924
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Талалаева Мария Захаровна
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
04.02.1927
Дочь: Трутаева Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Талалаева Мария Захаровна
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Талалаева Мария Захаровна
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Смерть
1932