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Талалаев Иван Алексеевич

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Место рождения

Городищенский уезд, Пензенская губерния, Россия

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: Талалаев Алексей Герасимович

Мать: Талалаева Василиса Ивановна

Городищенский уезд, Пензенская губерния, Россия
Бракосочетание
22.10.1912 ст.

Жена: Пермянова Агасья Тифофеевна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.11.1913 ст.

Сын: Талалаев Нестор Иванович

Мать ребёнка: Пермянова Агасья Тифофеевна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Развод
Между 1915 и Неизвестно

Жена: Пермянова Агасья Тифофеевна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Между 1918 и 1922

Жена: Талалаева Мария Захаровна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
27.02.1922

Сын: Талалаев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Талалаева Мария Захаровна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.08.1924

Дочь: Сухопарова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Талалаева Мария Захаровна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
31.08.1924

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Талалаева Мария Захаровна

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
04.02.1927

Дочь: Трутаева Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Талалаева Мария Захаровна

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Талалаева Мария Захаровна

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Смерть
1932
Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
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