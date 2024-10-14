Варвара Ефремовна 1759 — найти родственников по фамилии на Familio

Варвара Ефремовна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1759

умерла Неизвестно

Супруги
Федор Васильевич1757 г.р.
Дети
Иван Федорович1780 г.р.
Ирина Федоровна1781 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Алексей Федорович

Отец ребёнка: Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно

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