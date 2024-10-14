Варвара Ефремовна
женский, родилась 1759
умерла Неизвестно
Супруги
Федор Васильевич1757 г.р.
Дети
Иван Федорович1780 г.р.
Ирина Федоровна1781 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Алексей Федорович
Отец ребёнка: Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно