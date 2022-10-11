Шельпацкая ХХХ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ххх Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шельпацкая Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Шельпацкий Михаил Филлипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шельпацкий Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Шельпацкий Михаил Филлипович
Смерть
Неизвестно