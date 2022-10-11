Шельпацкая ХХХ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шельпацкая ХХХ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ххх Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шельпацкая Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Шельпацкий Михаил Филлипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шельпацкий Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Шельпацкий Михаил Филлипович

Смерть
Неизвестно
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