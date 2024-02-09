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Осипов Петр Ларионович

Место рождения

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова -- Феодора Антроповна

Рождение ребёнка
17.09.1901

Дочь: Осипова Феодора Петровна

Мать ребёнка: Осипова -- Феодора Антроповна

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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