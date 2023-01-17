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Андрей Иванов

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Место рождения

Алферицино, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Иван Егорович

Мать: Марфа Герасимова

Алферицино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Василий Андреевич

Мать ребёнка: Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Тихон Андреевич

Мать ребёнка: Елизавета Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Алферицино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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