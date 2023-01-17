Андрей Иванов
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Иван Егорович
Мать: Марфа Герасимова
Рождение ребёнка
1867
Сын: Василий Андреевич
Мать ребёнка: Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Тихон Андреевич
Мать ребёнка: Елизавета Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно