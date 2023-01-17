Илюшин Кузьма Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшин Кузьма Павлович

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Место рождения

Бранчеевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илюшин (козонурдов) Павел Никонорович

Мать: Илюшина Федосия Никоноровна

Бранчеевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погуляева Мария Кузминична

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюшин Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюшин Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюшин Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
Неизвестно
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