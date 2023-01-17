Илюшин Кузьма Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погуляева Мария Кузминична
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илюшин Федор Кузьмич
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илюшин Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
Неизвестно