Кузнецова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1928
Дочь: Кузнецова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
27.03.1941
Сын: Кузнецов Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно