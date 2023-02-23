Кузнецова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1928

Дочь: Кузнецова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
27.03.1941

Сын: Кузнецов Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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