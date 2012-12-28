Верещагин Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1941
Дата смерти28.12.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карелина Галина Валентиновна
Мать ребёнка: Верещагина Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Александр Валентинович
Мать ребёнка: Верещагина Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухарева Ольга Валентиновна
Мать ребёнка: Верещагина Клавдия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.2012