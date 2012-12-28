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Верещагин Валентин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1941

Дата смерти

28.12.2012

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карелина Галина Валентиновна

Мать ребёнка: Верещагина Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Александр Валентинович

Мать ребёнка: Верещагина Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухарева Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: Верещагина Клавдия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верещагина Клавдия Николаевна

Смерть
28.12.2012
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