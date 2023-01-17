Воробьёва Мавра Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1878
Дочь: Вера Ермолаевна
Отец ребёнка: Воробьёв Ермолай Львович
Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Михаил Ермолаевич
Отец ребёнка: Воробьёв Ермолай Львович
Смерть
Неизвестно