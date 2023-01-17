Воробьёва Мавра Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Мавра Антиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1878

Дочь: Вера Ермолаевна

Отец ребёнка: Воробьёв Ермолай Львович

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Михаил Ермолаевич

Отец ребёнка: Воробьёв Ермолай Львович

Смерть
Неизвестно
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