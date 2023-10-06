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Вилинский Александр Алексеевич

Место рождения

Елецкий уезд, Орловская губерния, Российская империя

Дата рождения

1800

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Вилинский Алексей Алексеевич

Мать: Вилинская Мария Александровна

Елецкий уезд, Орловская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1830

Сын: Вилинский Валерьян Александрович

Мать ребёнка: Вилинская Прасковья Петровна

Екатериновка, Елецкий уезд, Липецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1833

Дочь: Маркович Мария Александровна

Мать ребёнка: Вилинская Прасковья Петровна

село Екатерининское, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Вилинский Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Вилинская Прасковья Петровна

Смерть
1840
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