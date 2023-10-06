Вилинский Александр Алексеевич
Место рожденияЕлецкий уезд, Орловская губерния, Российская империя
Дата рождения1800
Дата смерти1840
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Елецкий уезд, Орловская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1830
Сын: Вилинский Валерьян Александрович
Мать ребёнка: Вилинская Прасковья Петровна
Екатериновка, Елецкий уезд, Липецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1833
Дочь: Маркович Мария Александровна
Мать ребёнка: Вилинская Прасковья Петровна
село Екатерининское, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1840
Сын: Вилинский Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Вилинская Прасковья Петровна
Смерть
1840