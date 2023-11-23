Виноградов Александр Эрастов
Место рождениясело Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Виноградов Эраст Петров
Мать: Прасковья Афанасьева
Виноградов Александр Эрастович (1799 — ?) Родился в семье пономаря села Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда Эраста Виноградова. Обучался в семинарии. Дьячок села Леонтьевского (в Новом) Угличск... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок ц. с. Леонтьевского в Юхти Угличского уезда
Бракосочетание
10.11.1818
Супруг(-а): Екатерина Дмитриевна Виноградова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Филандров Александр Александров
Мать ребёнка: Виноградова Екатерина Дмитриева
Филандров Александр Александрович (1822 — ?) Родился в семье дьячка села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда Александра Виноградова. В 1844 году окончил Ярославскую духовную семинарию в степени с... Показать все
Смерть
Неизвестно