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Виноградов Александр Эрастов

Место рождения

село Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Виноградов Эраст Петров

Мать: Прасковья Афанасьева

Виноградов Александр Эрастович (1799 — ?) Родился в семье пономаря села Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда Эраста Виноградова. Обучался в семинарии. Дьячок села Леонтьевского (в Новом) Угличск... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок ц. с. Леонтьевского в Юхти Угличского уезда
Бракосочетание
10.11.1818

Жена: Виноградова Екатерина Дмитриева

Супруг(-а): Екатерина Дмитриевна Виноградова
Рождение ребёнка
1822

Сын: Филандров Александр Александров

Мать ребёнка: Виноградова Екатерина Дмитриева

Филандров Александр Александрович (1822 — ?) Родился в семье дьячка села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда Александра Виноградова. В 1844 году окончил Ярославскую духовную семинарию в степени с... Показать все
Смерть
Неизвестно

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