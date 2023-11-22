Арсланов Ильгизар Мухаматнурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсланов Ильгизар Мухаматнурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Арсланов Мухаматнур Закирович

Мать: Арсланова Сагида

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