Колчанова (Колчанова) Муза
Место рожденияUSSR
Дата рождения07.10.1923
Дата смерти03.04.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1923
Отец: Колчанов Михаил
Мать: Колчанова Лидия
USSR
Рождение ребёнка
17.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурштейн Борис
Россия
Рождение ребёнка
17.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
03.04.2009
Похороны
2009
Балашиха, Балашиха, Московская область
Николо-Архангельское