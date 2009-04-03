Колчанова (Колчанова) Муза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчанова (Колчанова) Муза

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Место рождения

USSR

Дата рождения

07.10.1923

Дата смерти

03.04.2009

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1923

Отец: Колчанов Михаил

Мать: Колчанова Лидия

USSR
Рождение ребёнка
17.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурштейн Борис

Россия
Рождение ребёнка
17.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
03.04.2009
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
2009
Балашиха, Балашиха, Московская область
Николо-Архангельское
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