Исакова Дарья Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1892
Дочь: Слободина (Исакова) Агапия Матвеевна
Отец ребёнка: Исаков Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Исакова) Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Исаков Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Куликова (Исакова) Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Исаков Матвей Васильевич
Смерть
1956