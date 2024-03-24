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Исакова Дарья Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
01.05.1892

Дочь: Слободина (Исакова) Агапия Матвеевна

Отец ребёнка: Исаков Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Исакова) Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Исаков Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Куликова (Исакова) Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Исаков Матвей Васильевич

Смерть
1956

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