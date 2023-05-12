Красотин Крастиков Карастиков Василий Гордеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красотин Крастиков Карастиков Василий Гордеев

Место рождения

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.04.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1875 ст.

Отец: Крастиков Красотин Гордей Захаров

Мать: Крастикова Красотина Марфа Иванова

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ Ф.4 оп.176 д.170 л.395 об.-396
Крещение
05.04.1875 ст.
Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.11.1892 ст.

Жена: Красотина (Пищальникова) Дария (Дарья) Николаева

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ Ф.4 оп.176 д.581 л.765 об.-766 первый брак
Рождение ребёнка
04.04.1897 ст.

Дочь: Кораблева (Красотина) Мария Васильева

Мать ребёнка: Красотина (Пищальникова) Дария (Дарья) Николаева

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ ф.4 оп.176 д.784 л.283 об-284
Смерть
Неизвестно

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