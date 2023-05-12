Красотин Крастиков Карастиков Василий Гордеев
Место рождения
Дата рождения04.04.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1875 ст.
ГАРТ Ф.4 оп.176 д.170 л.395 об.-396
Крещение
05.04.1875 ст.
Бракосочетание
06.11.1892 ст.
ГАРТ Ф.4 оп.176 д.581 л.765 об.-766 первый брак
Рождение ребёнка
04.04.1897 ст.
Дочь: Кораблева (Красотина) Мария Васильева
Мать ребёнка: Красотина (Пищальникова) Дария (Дарья) Николаева
ГАРТ ф.4 оп.176 д.784 л.283 об-284
Смерть
Неизвестно