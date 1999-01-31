Гаврилов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения07.08.1955
Дата смерти31.01.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1955
Отец: Гаврилов Иван Иваныч
Мать: Гаврилова Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
24.06.1979
Дочь: Гаврилова Юлия
Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1983
Сын: Гаврилов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1999