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Гаврилов Владимир Иванович

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Место рождения

Андронова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.08.1955

Дата смерти

31.01.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1955

Отец: Гаврилов Иван Иваныч

Мать: Гаврилова Зоя Алексеевна

Андронова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.06.1979

Дочь: Гаврилова Юлия

Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Ивановна

Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.09.1983

Сын: Гаврилов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Ивановна

Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Татьяна Ивановна

Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
31.01.1999
Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
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