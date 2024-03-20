Пахомова (Ежова) Агрипина Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Ежова) Агрипина Никифорова

Место рождения

Россия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Быково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.09.1935

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ежов Никифор

Мать: не указана

Россия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Быково
Рождение ребёнка
1898

Сын: Пахомов Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Пахомов Григорий Спиридонович

Москва
Рождение ребёнка
07.03.1903

Сын: Пахомов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Пахомов Григорий Спиридонович

Москва
Рождение ребёнка
05.11.1908

Дочь: Демина Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Пахомов Григорий Спиридонович

г. Москва
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Пахомов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Пахомов Григорий Спиридонович

Рождение ребёнка
10.05.1910

Дочь: Рузанова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Пахомов Григорий Спиридонович

Москва
Рождение ребёнка
07.01.1915

Сын: Пахомов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Пахомов Григорий Спиридонович

г. Москва
Смерть
06.09.1935
Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Похороны
Неизвестно
Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, кладбище с. Асташево
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