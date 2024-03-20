Пахомова (Ежова) Агрипина Никифорова
Место рожденияРоссия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Быково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.09.1935
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ежов Никифор
Россия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Быково
Рождение ребёнка
1898
Сын: Пахомов Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Пахомов Григорий Спиридонович
Москва
Рождение ребёнка
07.03.1903
Отец ребёнка: Пахомов Григорий Спиридонович
Москва
Рождение ребёнка
05.11.1908
Дочь: Демина Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Пахомов Григорий Спиридонович
г. Москва
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Пахомов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Пахомов Григорий Спиридонович
Рождение ребёнка
10.05.1910
Дочь: Рузанова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Пахомов Григорий Спиридонович
Москва
Рождение ребёнка
07.01.1915
Сын: Пахомов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Пахомов Григорий Спиридонович
г. Москва
Смерть
06.09.1935
Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Похороны
Неизвестно
Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, кладбище с. Асташево