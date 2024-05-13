Завалюева Арина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Завалюева) Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Завалюев Сергей Трифонович
Рождение ребёнка
25.05.1852
Сын: Завалюев Прохор Сергеевич
Отец ребёнка: Завалюев Сергей Трифонович
Рождение ребёнка
09.01.1855
Сын: Завалюев Филипп Сергеевич
Отец ребёнка: Завалюев Сергей Трифонович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Завалюева) Мавра Сергеевна
Отец ребёнка: Завалюев Сергей Трифонович
Смерть
Неизвестно