Завалюева Арина Никифоровна 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗавалюева Арина Никифоровна

Завалюева Арина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завалюев Сергей Трифонович

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Завалюева) Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Завалюев Сергей Трифонович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.05.1852

Сын: Завалюев Прохор Сергеевич

Отец ребёнка: Завалюев Сергей Трифонович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.01.1855

Сын: Завалюев Филипп Сергеевич

Отец ребёнка: Завалюев Сергей Трифонович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Завалюева) Мавра Сергеевна

Отец ребёнка: Завалюев Сергей Трифонович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.