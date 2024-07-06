Краснова Таисия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Дурасова Н
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1973
Рождение ребёнка
29.08.1976
Рождение ребёнка
11.05.1979
Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Около 2020