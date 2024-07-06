Краснова Таисия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Краснова Таисия

Место рождения

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Дурасова Н

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
06.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
29.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
11.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Николай Николаевич

Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Около 2020
Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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