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Егорова Анастасия

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: Тарасов Егор

Мать: Трифонова Ольга

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Дочь: Григорьева Федосья

Отец ребёнка: Харитонов Григорий

Языкова Горка, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
24.01.1890

Муж: Харитонов Григорий

Рождение ребёнка
13.01.1898 ст.

Дочь: Григорьева Анна

Отец ребёнка: Харитонов Григорий

Языкова Горка, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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