Егорова Анастасия
Место рождения
Дата рождения1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Отец: Тарасов Егор
Мать: Трифонова Ольга
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Дочь: Григорьева Федосья
Отец ребёнка: Харитонов Григорий
Бракосочетание
24.01.1890
Муж: Харитонов Григорий
Рождение ребёнка
13.01.1898 ст.
Дочь: Григорьева Анна
Отец ребёнка: Харитонов Григорий
Смерть
Неизвестно